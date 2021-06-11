Франк Веркотерен: то, что мы в Бельгии знаем и думаем о русских, зачастую неправильно

Бывший главный тренер самарских «Крыльев Советов» Франк Веркотерен высказался о людях в России.
«Я всегда, говоря с друзьями о России, подчёркиваю: то, что мы в Бельгии знаем и думаем о русских, зачастую неправильно. На самом деле в вашей стране очень тёплые и открытые люди, готовые помочь. Тебя зовут в гости, накрывают стол, относятся с уважением. Я узнал другую Россию, пожив в вашей стране.
Поэтому мои хорошие комментарии о России — не просто слова. Я действительно чувствую это. Естественно, в любой стране есть разные люди, но я говорю о русских в целом. Мне было очень комфортно в Самаре», — сказал Веркотерен в интервью корреспонденту «Чемпионата» Анатолию Романову.
Веркотерен возглавлял «Крылья Советов» с 2014 по 2016 год. Последним местом работы бельгийского специалиста был «Антверпен».
- 11 июня 2021
-
11:45
-
11:44
-
11:39
-
11:32
-
11:29
-
11:26
-
11:13
-
11:11
-
11:10
-
11:04
-
10:59
-
10:46
-
10:45
-
10:33
-
10:27
-
10:20
-
09:59
-
09:48
-
09:45
-
09:38
-
09:35
-
09:35
-
09:07
-
09:00
-
08:53
-
08:44
-
08:30
-
07:46
-
07:34
-
07:21
-
07:09
-
06:53
-
06:08
-
05:31
-
04:18