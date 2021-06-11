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Франк Веркотерен: то, что мы в Бельгии знаем и думаем о русских, зачастую неправильно

Франк Веркотерен: то, что мы в Бельгии знаем и думаем о русских, зачастую неправильно
Анатолий Романов
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Бывший главный тренер самарских «Крыльев Советов» Франк Веркотерен высказался о людях в России.

«Я всегда, говоря с друзьями о России, подчёркиваю: то, что мы в Бельгии знаем и думаем о русских, зачастую неправильно. На самом деле в вашей стране очень тёплые и открытые люди, готовые помочь. Тебя зовут в гости, накрывают стол, относятся с уважением. Я узнал другую Россию, пожив в вашей стране.

Поэтому мои хорошие комментарии о России — не просто слова. Я действительно чувствую это. Естественно, в любой стране есть разные люди, но я говорю о русских в целом. Мне было очень комфортно в Самаре», — сказал Веркотерен в интервью корреспонденту «Чемпионата» Анатолию Романову.

Веркотерен возглавлял «Крылья Советов» с 2014 по 2016 год. Последним местом работы бельгийского специалиста был «Антверпен».

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