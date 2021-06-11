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Сборная Шотландии не будет преклонять колено во время матчей Евро-2020

Сборная Шотландии не будет преклонять колено во время матчей Евро-2020
Никита Сербаков
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Футболисты сборной Шотландии в преддверии чемпионата Евроы-2020 объявили, что не будут вставать на колено перед началом матчей.

Как сообщает The Guardian, шотландцы приняли это решение на командном собрании. Капитан сборной Шотландии Эндрю Робертсон отметил, что приверженность сборной делу искоренения дискриминации не уменьшилась.

«Важно, чтобы мы продолжали заниматься проблемой расизма и говорить о необходимости менять мировоззрение людей и их поведение», – заявил Робертсон.

Шотландия на Евро-2020 будет выступать в группе C, где её соперниками станут сборные Чехии, Англии и Хорватии. 14 июня Шотландцы сыграют с чехами, 18 июня — с англичанами, а 22 июня — с хорватами.

Расписание чемпионата Европы-2020 по футболу

Интересно, что сборная Англии уже заявила, что её игроки продолжат вставать на колено в поддержку движения Black Lives Matter.

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