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«Ростов» объявил о переходе Николая Комличенко из «Динамо»

«Ростов» объявил о переходе Николая Комличенко из «Динамо»
Михаил Рождественский
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«Ростов» на своём официальном сайте объявил о переходе нападающего московского «Динамо» Николая Комличенко.

25-летний футболист перебрался в команду из Ростова-на-Дону на правах аренды с правом последующего выкупа. «Добро пожаловать в «Ростов»!» — говорится в сообщении клуба.

Комличенко является воспитанником «Краснодара», откуда несколько раз уходил в аренду, в том числе в «Млада-Болеслав», которая выкупила его в 2019 году. Спустя год Николая приобрело «Динамо». В минувшем сезоне форвард принял участие в 25 матчах Российской Премьер-Лиги и забил четыре гола (три — с пенальти).

«Ростов» по итогам завершившегося розыгрыша чемпионата России занял девятое место в турнирной таблице. «Динамо» финишировало седьмым.

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