Комличенко: очень хотелось поработать с Карпиным. Он один из лучших российских тренеров

Новичок «Ростова» нападающий Николай Комличенко прокомментировал свой переход из «Динамо» на правах аренды с правом выкупа.
«Рад присоединиться к «Ростову». Это сильный клуб с хорошей организацией. Будет очень интересный сезон. Мои цели — играть, приносить максимальную пользу команде и добиваться результата. Очень хотелось поработать с Валерием Карпиным, которого считаю одним из лучших российских тренеров», — приводит слова Комличенко пресс-служба «Ростова».
Комличенко является воспитанником «Краснодара», откуда несколько раз уходил в аренду, в том числе в «Млада-Болеслав», которая выкупила его в 2019 году. Спустя год Николая приобрело «Динамо». В минувшем сезоне 25-летний форвард принял участие в 25 матчах Российской Премьер-Лиги и забил четыре гола (три — с пенальти).
- 11 июня 2021
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