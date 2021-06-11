Комличенко: очень хотелось поработать с Карпиным. Он один из лучших российских тренеров

Новичок «Ростова» нападающий Николай Комличенко прокомментировал свой переход из «Динамо» на правах аренды с правом выкупа.



«Рад присоединиться к «Ростову». Это сильный клуб с хорошей организацией. Будет очень интересный сезон. Мои цели — играть, приносить максимальную пользу команде и добиваться результата. Очень хотелось поработать с Валерием Карпиным, которого считаю одним из лучших российских тренеров», — приводит слова Комличенко пресс-служба «Ростова».



Комличенко является воспитанником «Краснодара», откуда несколько раз уходил в аренду, в том числе в «Млада-Болеслав», которая выкупила его в 2019 году. Спустя год Николая приобрело «Динамо». В минувшем сезоне 25-летний форвард принял участие в 25 матчах Российской Премьер-Лиги и забил четыре гола (три — с пенальти).

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