Алексей Сорокин: не вижу ничего страшного в продаже пива на стадионе

Генеральный директор оргкомитета Евро-2020 в Санкт-Петербурге Алексей Сорокин поделился мнением о продаже пива на стадионе.
«Опыт чемпионата мира был успешным, никаких сложностей, никаких негативных дисциплинарных последствий из-за этого мы не наблюдали. Продано было в среднем около полутора бокалов пива на человека, если брать всю совокупность болельщиков, посетивших матчи чемпионата мира.
В этой модели распределения доходов от пива они не идут целиком концессионеру. Концессионер всегда делит их с правообладателями. Нормальная бизнес-схема. И ни один крупный турнир не является исключением. Поэтому о каких-то сверхприбылях говорить сложно. Но в любом случае это выгодно, это часть футбольной культуры, это позволяет обеспечить дополнительный доход футболу. Поэтому как болельщик, переживающий за развитие индустрии футбола в России, я выступаю за пиво на стадионах.
Я не считаю неправильным продавать пиво на стадионах, потому что, во-первых, это не крепкий алкоголь. Мне кажется, что с точки зрения развития футбольной культуры мы уже эволюционно пришли к возможности продавать пиво. Может быть, если бы вы у меня спросили 15 лет назад, у меня было бы иное мнение, но сейчас, как мне кажется, это не несет никаких угроз. Мы доросли до продажи пива на стадионах. Меня подкрепляет опыт Кубка конфедераций и чемпионата мира, которые прошли на территории Российской Федерации, и никаких сложностей этического и дисциплинарного или иного порядка мы не испытывали.
Ну и еще, я сам часто становился свидетелем, как перед походом на футбол, люди приобретали иные напитки и употребляли их «впрок» до входа в стадион, потому что там нет возможности выпить пива. Такой сценарий иногда гораздо хуже, чем если это можно сделать цивилизованным, культурным способом под присмотром стюардов. Не надо стимулировать людей к тому, чтобы они максимально «набрались впечатлений» до похода на стадион. Как правило, с этим связаны инциденты, с которыми мы, как организаторы, сталкиваемся», — цитирует Сорокина РБК.
- 11 июня 2021
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