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Источник: Андрей Мостовой не сыграет за Россию на Евро. У него подтвердился коронавирус

Источник: Андрей Мостовой не сыграет за Россию на Евро. У него подтвердился коронавирус
Михаил Рождественский
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Полузащитник «Зенита» и сборной России Андрей Мостовой пропустит предстоящий чемпионат Европы — 2020, утверждает «Рейтинг букмекеров».

По информации источника, повторный тест футболиста на коронавирус вновь дал положительный результат. Ожидается, что тренерский штаб заменит Андрея в заявке национальной команды. При этом пока неизвестно, кто именно будет вызван на турнир вместо хавбека.

Напомним, Мостовой ранее перенёс заражение коронавирусом и у него были антитела. Накануне, 10 июня, сообщалось, что тест 23-летнего игрока показал сомнительный результат.

Календарь Евро-2020

Завтра, 12 июня, сборной России предстоит сыграть с Бельгией в матче 1-го тура группового этапа Евро-2020. Встреча пройдёт на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Начало — в 22:00 мск. В группе B также выступят Дания и Финляндия.

Евро-2020 должен был состояться прошлым летом, однако из-за пандемии коронавируса турнир перенесли на 2021 год. Матчи пройдут с 11 июня по 11 июля сразу в нескольких европейских городах.

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