Источник: Андрей Мостовой не сыграет за Россию на Евро. У него подтвердился коронавирус

Полузащитник «Зенита» и сборной России Андрей Мостовой пропустит предстоящий чемпионат Европы — 2020, утверждает «Рейтинг букмекеров».



По информации источника, повторный тест футболиста на коронавирус вновь дал положительный результат. Ожидается, что тренерский штаб заменит Андрея в заявке национальной команды. При этом пока неизвестно, кто именно будет вызван на турнир вместо хавбека.



Напомним, Мостовой ранее перенёс заражение коронавирусом и у него были антитела. Накануне, 10 июня, сообщалось, что тест 23-летнего игрока показал сомнительный результат.

Завтра, 12 июня, сборной России предстоит сыграть с Бельгией в матче 1-го тура группового этапа Евро-2020. Встреча пройдёт на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Начало — в 22:00 мск. В группе B также выступят Дания и Финляндия.



Евро-2020 должен был состояться прошлым летом, однако из-за пандемии коронавируса турнир перенесли на 2021 год. Матчи пройдут с 11 июня по 11 июля сразу в нескольких европейских городах.