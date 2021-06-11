Игорь Суркис: на украинском языке должны говорить только политики

Президент киевского «Динамо» Игорь Суркис заявил, что на украинском языке должны говорить только политики. Такое заявление он сделал в интервью украинскому YouTube-каналу BurBuzz.



Блогер в конце интервью поблагодарил Суркиса за интервью, но подметил, что всё интервью Игорь Михайлович отвечал на его вопросы на русском языке.



«На украинском языке должны говорить только политики. Я говорю так, как мне удобно, как мне легче высказывать свои мысли. Мы с вами пообщались, добра и счастья вам», – сказал Суркис.



Игорь Суркис — украинский предприниматель и общественный деятель, с июня 2002 года президент футбольного клуба «Динамо» Киев. Полный кавалер ордена «За заслуги» — высшего знака отличия, получаемого за выдающиеся достижения в экономической, научной, социально-культурной, военной, государственной, общественной и других сферах общественной деятельности на благо Украины.



По итогам сезона-2020/2021 киевское «Динамо» впервые за пять лет стало чемпионом Украины, обеспечив себе право выступить в следующем сезоне в Лиге чемпионов.

Новость по теме Президент киевского «Динамо» сравнил Луческу с Лобановским