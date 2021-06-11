Сборная России сообщила, когда Роман Евгеньев прибудет в расположение команды

Защитник сборной России Роман Евгеньев прибудет в расположение сборной России сегодня, 11 июня, сообщает пресс-атташе национальной команды Игорь Владимиров. Он пропустит тренировку, запланированную на этот день.
Напомним, в связи с неблагоприятным результатом ПЦР-тестирования Андрея Мостового тренерский штаб сборной России принял решение включить вместо него в заявку на Евро-2020 защитника Романа Евгеньева.
Напомним, Мостовой ранее перенёс заражение коронавирусом и у него были антитела. Накануне, 10 июня, сообщалось, что тест 23-летнего игрока показал сомнительный результат.
Завтра, 12 июня, сборной России предстоит сыграть с Бельгией в матче 1-го тура группового этапа Евро-2020. Встреча пройдёт на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Начало — в 22:00 мск. В группе B также выступят Дания и Финляндия.
- 11 июня 2021
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