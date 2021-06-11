Защитник сборной Финляндии Иванов: самый лучший шанс взять три очка — матч с Россией

Защитник сборной Финляндии Роберт Иванов поделился ожиданиями от предстоящего чемпионата Европы – 2020.



«Все считают Финляндию аутсайдером группы, но цели у нашей команды амбициозные. Нам нечего терять. Поскольку в 1/8 финала могут выйти три команды из группы, то хватит, наверное, и одной победы. Самый лучший шанс взять три очка – поединок с Россией, тогда как Дания и Бельгия выглядят посильнее.



С Дзюбой надо играть плотнее и постараться предугадать его действия. Однако в сборной России, помимо Дзюбы, есть и другие сильные игроки. Мне, например, очень нравится полузащитник «Монако» Головин. Игра с российской командой будет очень интересной. Рассчитываю ли я выйти на поле? Я верю, что у меня будет шанс сыграть на Евро», — цитирует Иванова Delfi.