«Мам, там всё идеально». Родители Макарова рассказали о стремлении сына уехать в Европу

Евгений и Венера Макаровы, родители полузащитника «Рубина» и сборной России Дениса Макарова, в интервью «Матч ТВ» рассказали, что футболист хочет выступать в Европе.



Евгений: Он ездил с академией в Испанию и Нидерланды, где ему особенно понравилось. Впечатлил амстердамский стадион.



Венера: Ему везде за границей нравится. Говорил: «Мам, там всё идеально. И красиво, и чисто, и аккуратно».



Евгений: В первую очередь ему зарубежный футбол нравится.



Венера: Да, поэтому он и рвётся туда. Хочет играть за границей. Он за «Манчестер Юнайтед» всё время болел. Переживал, смотрел все матчи.



Евгений: И на приставке часто за «МЮ» играл.



Венера: На компьютере играл только в футбол и хоккей. Остальные игры вообще не признавал.



Ранее Макаров высказался о возможном переходе в «Зенит». В прошлом сезоне 23-летний хавбек провёл 28 матчей в Российской Премьер-Лиге, забил семь голов и отдал одну результативную передачу.