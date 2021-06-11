Лозунги «Слава Украине!» и «Героям слава!» официально получили футбольный статус

Президент Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрей Павелко сообщил, что лозунги, нанесённые на форму сборной к чемпионату Европы — 2020, получили официальный футбольный статус.



«Исполком УАФ единогласно — 45 членов «за» — поддержал моё предложение и одобрил футбольную символику Украины. Отныне вместе с малым гербом УАФ в виде Трезубца с маркировкой «Украина» на всех официальных мероприятиях УАФ, мероприятиях с участием представителей БПЛА на международной арене и в матчах национальных команды смогут использовать большой герб — карту Украины с Трезубцем в центре.



Исполком также утвердил официальный футбольный статус лозунгов «Слава Украине!» и «Героям слава!», которые уже много лет приветствуют миллионы наших болельщиков в родной стране и мире. На всех матчах наших сборных! Уникальный национальный футбольный код, который содержит эти атрибуты, объединил всех украинцев из разных регионов Украины и наших земляков из разных стран и континентов. Мы обязаны и для нас большая честь защищать и наполнять новыми силами единства! Поздравляю всю футбольную Украину с этим историческим решением! Слава Украине! Слава героям!» — написал Павелко в своём «фейсбуке».



Напомним, помимо двух лозунгов на форму сборной Украины была нанесена карта страны с Крымом в её составе. Российский футбольный союз обратился в УЕФА, после чего организация обязала украинскую сторону убрать с формы лозунг «Героям слава!», поскольку в сочетании с фразой «Слава Украине!» он несёт политический смысл.