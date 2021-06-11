«Сибирский бриллиант». Датский эксперт назвал Головина ключевым игроком сборной России

Датский эксперт Мадс Юнкер охарактеризовал полузащитника «Монако» и сборной России Александра Головина.
«Сибирский бриллиант постепенно прошёл огранку и стал лучшим игроком сборной России. На предыдущем чемпионате Европы он был самым молодым игроком в команде, а три года назад сумел сделать себе имя на большой футбольной арене, когда в стартовом матче чемпионата мира с Саудовской Аравией отдал две голевые передачи и забил последний гол.
После чемпионата мира он получал предложения со всех концов Европы, но неожиданно оказался в «Монако». В отличие от партнёров по сборной, Головину удалось сделать карьеру за границей, и его прогресс в княжестве сулит хорошие перспективы для лидера полузащиты сборной России", — приводит слова Юнкера TV2.
Матч Россия — Дания на чемпионате Европы состоится 21 июня и начнётся в 22:00 мск.
- 11 июня 2021
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