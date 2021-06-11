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«Сибирский бриллиант». Датский эксперт назвал Головина ключевым игроком сборной России

«Сибирский бриллиант». Датский эксперт назвал Головина ключевым игроком сборной России
Антон Шебика
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Датский эксперт Мадс Юнкер охарактеризовал полузащитника «Монако» и сборной России Александра Головина.

«Сибирский бриллиант постепенно прошёл огранку и стал лучшим игроком сборной России. На предыдущем чемпионате Европы он был самым молодым игроком в команде, а три года назад сумел сделать себе имя на большой футбольной арене, когда в стартовом матче чемпионата мира с Саудовской Аравией отдал две голевые передачи и забил последний гол.

После чемпионата мира он получал предложения со всех концов Европы, но неожиданно оказался в «Монако». В отличие от партнёров по сборной, Головину удалось сделать карьеру за границей, и его прогресс в княжестве сулит хорошие перспективы для лидера полузащиты сборной России", — приводит слова Юнкера TV2.

Календарь чемпионата Европы по футболу - 2020

Матч Россия — Дания на чемпионате Европы состоится 21 июня и начнётся в 22:00 мск.

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