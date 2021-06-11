Губернатор Санкт-Петербурга рассказал о готовности города к старту Евро-2020

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил, что перед стартом чемпионата Европы — 2020 город обеспечил все международные стандарты безопасности.



«Город подготовился к чемпионату очень тщательно. Нам удалось ситуацию с COVID-2019 взять под соответствующий контроль, что дало возможность с другими европейскими городами проводить чемпионат Европы, у нас пройдет семь матчей. Что касается пандемии и мер, мы выполняем все международные стандарты — и по поводу запасов коек, и других мероприятий.



Все музеи, рестораны, театры открыты для наших гостей, и мы рады нашим гостям, здесь безопасно и комфортно», — цитирует Беглова «Газета.Ru».



Завтра, 12 июня, сборной России предстоит сыграть с Бельгией в матче 1-го тура группового этапа Евро-2020. Встреча пройдёт на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Начало — в 22:00 мск. В группе B также выступят Дания и Финляндия.

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