Колосков: нужно выяснить, как Мостовой мог заразиться. К этой ситуации много вопросов

Почётный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков прокомментировал заражение коронавирусом полузащитника сборной России Андрея Мостового. Хавбека заменил в заявке на Евро-2020 защитник Роман Евгеньев.
«Это большая проблема для нашей сборной, на которую ни в коем случае не стоит закрывать глаза. Хорошо, что провели тестирование, вовремя выявили коронавирус и тут же изолировали Мостового от коллектива. Мы видим, что в той же сборной Испании положительные результаты выявили сразу у нескольких игроков, включая капитана.
Первое: очень важно полностью устранить с ним контакты. Второе: нужно выяснять, откуда же он всё-таки мог заразиться. Это должно быть коренным вопросом. К этой ситуации вообще есть много вопросов… Очень важно разобраться, чтобы понимать, какие утечки могут быть в расположении сборной: куда он отлучился, с кем повидался — может, кто-то приехал к нему из родственников и знакомых. Нужно установить конкретный факт, где он мог поймать эту заразу, чтобы на будущее исключить подобные инциденты. Будем надеяться, что это станет единственным обнаруженным случаем. Надо искать причины и проверять всех ещё более тщательно.
Евгеньев был на сборах с командой, все знают, на что он способен. Но есть важный момент: его тоже нужно тщательно проверить, прежде чем подпускать сейчас снова к команде. Не дай бог он тоже с собой что-то привезёт», — сказал Колосков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.
- 11 июня 2021
-
14:37
-
14:35
-
14:06
-
14:04
-
13:59
-
13:59
-
13:56
-
13:56
-
13:55
-
13:47
-
13:40
-
13:29
-
13:25
-
13:16
-
13:15
-
12:58
-
12:47
-
12:35
-
12:32
-
12:18
-
12:06
-
12:06
-
12:04
-
12:00
-
11:59
-
11:45
-
11:44
-
11:39
-
11:32
-
11:29
-
11:26
-
11:13
-
11:11
-
11:10
-
11:04