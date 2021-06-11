Колосков: нужно выяснить, как Мостовой мог заразиться. К этой ситуации много вопросов

Почётный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков прокомментировал заражение коронавирусом полузащитника сборной России Андрея Мостового. Хавбека заменил в заявке на Евро-2020 защитник Роман Евгеньев.



«Это большая проблема для нашей сборной, на которую ни в коем случае не стоит закрывать глаза. Хорошо, что провели тестирование, вовремя выявили коронавирус и тут же изолировали Мостового от коллектива. Мы видим, что в той же сборной Испании положительные результаты выявили сразу у нескольких игроков, включая капитана.



Первое: очень важно полностью устранить с ним контакты. Второе: нужно выяснять, откуда же он всё-таки мог заразиться. Это должно быть коренным вопросом. К этой ситуации вообще есть много вопросов… Очень важно разобраться, чтобы понимать, какие утечки могут быть в расположении сборной: куда он отлучился, с кем повидался — может, кто-то приехал к нему из родственников и знакомых. Нужно установить конкретный факт, где он мог поймать эту заразу, чтобы на будущее исключить подобные инциденты. Будем надеяться, что это станет единственным обнаруженным случаем. Надо искать причины и проверять всех ещё более тщательно.



Евгеньев был на сборах с командой, все знают, на что он способен. Но есть важный момент: его тоже нужно тщательно проверить, прежде чем подпускать сейчас снова к команде. Не дай бог он тоже с собой что-то привезёт», — сказал Колосков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.