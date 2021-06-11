Поль Погба прокомментировал информацию о конфликте между Килианом Мбаппе и Оливье Жиру

Полузащитник сборной Франции Поль Погба отреагировал на информацию о конфликте между форвардами Оливье Жиру и Килианом Мбаппе перед стартом чемпионата Европы. Жиру после товарищеского матча с Болгарией (3:0) сказал, что ему не всегда отдают пас, и если бы это происходило, команда могла бы действовать эффективнее. Мбаппе, принявший комментарии партнёра на свой счёт, ходил с недовольным видом и мало разговаривал с товарищами по команде.

«Напряжённых отношений в команде нет. Напряжение только в спинах и ногах! У нас в команде всегда прекрасная атмосфера. Между Оливье и Мбаппе конфликта нет. По крайней мере я ничего не видел. Может быть, слова неправильно поняли.

Вы знаете Килиана и его качества. Он может забивать и делать великолепные передачи. Для своего возраста он демонстрирует потрясающие вещи. Он альтруист на футбольном поле. Но я всегда ему говорю, что было бы лучше, если бы он больше отрабатывал в обороне и помогал полузащитникам. В любом случае я ничего не видел и никакого напряжения не ощущаю», — приводит слова Погба Eurosport.

Сборная Франции на групповом этапе Евро-2020 сыграет с командами Германии (15 июня), Венгрии (19 июня) и Португалии (23 июня).