Поль Погба прокомментировал информацию о конфликте между Килианом Мбаппе и Оливье Жиру

Полузащитник сборной Франции Поль Погба отреагировал на информацию о конфликте между форвардами Оливье Жиру и Килианом Мбаппе перед стартом чемпионата Европы. Жиру после товарищеского матча с Болгарией (3:0) сказал, что ему не всегда отдают пас, и если бы это происходило, команда могла бы действовать эффективнее. Мбаппе, принявший комментарии партнёра на свой счёт, ходил с недовольным видом и мало разговаривал с товарищами по команде.
«Напряжённых отношений в команде нет. Напряжение только в спинах и ногах! У нас в команде всегда прекрасная атмосфера. Между Оливье и Мбаппе конфликта нет. По крайней мере я ничего не видел. Может быть, слова неправильно поняли.
Вы знаете Килиана и его качества. Он может забивать и делать великолепные передачи. Для своего возраста он демонстрирует потрясающие вещи. Он альтруист на футбольном поле. Но я всегда ему говорю, что было бы лучше, если бы он больше отрабатывал в обороне и помогал полузащитникам. В любом случае я ничего не видел и никакого напряжения не ощущаю», — приводит слова Погба Eurosport.
Сборная Франции на групповом этапе Евро-2020 сыграет с командами Германии (15 июня), Венгрии (19 июня) и Португалии (23 июня).
- 11 июня 2021
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