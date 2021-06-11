Черчесов: коронавирус у Мостового — неприятный момент

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов высказался о подготовке национальной команды к чемпионату Европы — 2020, а также прокомментировал заражение коронавирусом полузащитника Андрея Мостового, который будет вынужден пропустить турнир.



«Что запланировали, то сделали. Провели два контрольных матча, которые дали нам пищу для размышлений по форме игроков, по тактике. Не обошлось без потерь: и травмы есть, и болезнь у Мостового. Сегодня Андрея ещё раз проверили, он выбыл по ковиду. Это неприятный момент, а в остальном мы всё выполнили. Теперь задача — войти в турнир», — передаёт слова Черчесова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Завтра, 12 июня, сборной России предстоит сыграть с Бельгией в матче 1-го тура группового этапа Евро-2020. Встреча пройдёт на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Начало — в 22:00 мск. В группе B также выступят Дания и Финляндия.