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Черчесов объяснил, почему место Мостового в заявке России на Евро-2020 занял Евгеньев

Черчесов объяснил, почему место Мостового в заявке России на Евро-2020 занял Евгеньев
Андрей Панков
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Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал вызов защитника Романа Евгеньева на чемпионат Европы — 2020 после заражения коронавирусом полузащитника Андрея Мостового.

«Самошников до сих пор травмирован, поэтому Евгеньева заявили. Мы вчера и сегодня утром делали тесты на коронавирус. Все чистые.

По сравнению с чемпионатом мира 2018 года у Бельгии осталось 18 игроков, у них отличный тренер. Три матча с ними играли, были интересные для болельщика игры. Мы их изучаем. Наша задача — выйти на максимуме возможностей. Бельгия — хорошая команда, все это знают», — передаёт слова Черчесова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Календарь Евро-2020

Завтра, 12 июня, сборной России предстоит сыграть с Бельгией в матче 1-го тура группового этапа Евро-2020. Встреча пройдёт на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Начало — в 22:00 мск. В группе B также выступят Дания и Финляндия.

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