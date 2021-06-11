«Форма одобрена». Украина намерена играть на Евро в футболках с лозунгом «Героям слава!»

Пресс-атташе сборной Украины Александр Глывинский ответил на адресованный одному из футболистов вопрос, собирается ли национальная команда играть в форме с надписью «Героям слава!» в стартовом матче чемпионата Европы — 2020.



«Это не вопрос к футболистам. Все детали формы одобрены в УЕФА. Президент УАФ сейчас находится в Риме, где ведёт переговоры с представителями союза. Это всё, что мы можем сказать на данный момент. Не задавайте больше вопросов по этому поводу, пожалуйста. И да, мы собираемся играть в этой форме. Наша форма одобрена», — цитирует Глывинского ua.tribuna.com со ссылкой на пресс-службу УАФ.



Напомним, помимо лозунгов «Слава Украине!» и «Героям слава!» на форму сборной Украины была нанесена карта страны с Крымом в её составе. Российский футбольный союз обратился в УЕФА, после чего организация обязала украинскую сторону убрать с формы лозунг «Героям слава!», поскольку в сочетании с фразой «Слава Украине!» он несёт политический смысл.