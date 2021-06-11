В Москве запустили тематический поезд метро к Евро-2020

В Москве на Арбатско-Покровской линии метро запустили тематический поезд к Евро-2020. На вагонах изображены футболисты сборной России, а также надписи: «Играем за вас». Для оформления была выбрана красно-чёрная цветовая гамма.
Евро должен был состояться в прошлом году, однако из-за пандемии коронавируса турнир перенесли на лето 2021 года. Матчи пройдут с 11 июня по 11 июля в нескольких городах, среди которых есть Санкт-Петербург. Сборной России на групповом этапе предстоит встретиться с Бельгией, Данией и Финляндией. При этом с бельгийцами подопечные Станислава Черчесова играли в квалификации.
Завтра, 12 июня, сборной России предстоит сыграть с Бельгией в матче 1-го тура группового этапа Евро-2020. Встреча пройдёт на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Начало — в 22:00 мск. В группе B также выступят Дания и Финляндия.
- 11 июня 2021
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