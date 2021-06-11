Защита «Спартака» обвинила представителя Газизова в оскорблениях во время суда

Татьяна Завьялова, представляющая интересы «Спартака» в споре с бывшим генеральным директором клуба Шамилем Газизовым, рассказала о поведении оппонентов в ходе сегодняшнего судебного заседания.
«Дело слушали без остановки пять с половиной часов. Материалы, на которые ссылался истец, не находились в материалах дела. Зачем-то представитель Газизова в процессе сослался на бывшего игрока «Спартака» Кокорина, пытался огласить условия соглашения принятия футболиста на работу и расторжения с дальнейшим трансфером. Призвала суд остановить представителя. Не знаю, какое отношение Кокорин имеет к нашему спору с Газизовым. Слушать, сколько Александр зарабатывал и на каких условиях был продан, мы не хотели. Это не относится к спору.
Представитель Газизова был настолько эмоционален, что начал переходить на личности и пытался меня задеть. Суд это спокойно пресекал, хотя и вынес решение против нас. Он говорил, что у меня психическое расстройство в виде раздвоения личности, что мы являемся рецидивистами по уголовному праву. Не хотелось бы это комментировать, пусть останется на совести представителя», — сказала Завьялова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.
- 11 июня 2021
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