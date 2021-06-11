«Неправильно не допросить Федуна». Сторона акционеров «Спартака» — о суде с Газизовым

Представитель «Капитальных активов» Елена Чачуа рассказала о ходе сегодняшнего судебного заседания.



«Мы предполагали, что наши интересы будут затронуты в судебном процессе. Я приехала лично, чтобы заявить ходатайство о привлечении нас в качестве третьего лица, объяснить суду, что интересы «Капитальных активов» затрагиваются, так как оспаривается соглашение, на котором Газизов основывает свои требования о выходном пособии. Суд немотивированно отказал нам в привлечении к делу.



Я была шокирована. Осталась слушателем: высказываться не могла, но внимательно следила за процессом. Суд не принял встречное заявление «Спартака», где клуб оспаривал комментарии Газизова. Шамиль основывался на конкретном пункте соглашения, а клуб пытался доказать, что он неприменим, приводил свои доводы. Заявление было не принято со словами: «Не имеет отношения к делу». Это нонсенс! Такое можно встретить крайне редко.



Кроме того, суд отказал в привлечении Федуна в качестве третьего лица, который лично подписал соглашение, хотя «Спартак» об этом просил. Удивительно! Нам не дали предоставить официальные бумаги, согласно которым подобных выплат быть не могло. Слушать о том, как рассуждает истец об активах клуба, но не допросить Федуна и не истребовать «Положение о генеральном директоре» — это неправильно. Не знаю, чем мотивирует это решение суд, но считаю, что будет много апелляционных пунктов.



«Спартак» обжалует это решение, но «Капитальные активы» тоже обладают этим правом. Мы будем обжаловать данное решение в апелляционный суд. Если не найдём понимания там, пойдём в кассацию. Решение противоречит существующей практике и не может быть таким. Суды с 2014 года принимали однообразные решения.



Не знаю, в курсе ли Федун решения суда. Мы с ним не связывались», — сказала Чачуа в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.



Ранее Арбитражный суд Москвы принял к производству иск акционерного общества «Капитальные активы» к «Спартаку» и Газизову на сумму 88,3 млн рублей. Сообщалось, что иск связан с выплатой менеджеру выходного пособия.

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