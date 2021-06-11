«Ювентус» начал переговоры по Габриэлу Жезусу. Его переход не зависит от судьбы Роналду

«Ювентус» всерьёз намерен заполучить нападающего «Манчестер Сити» Габриэла Жезуса в летнее трансферное окно.



Как сообщает Football Italia со ссылкой на La Gazzetta dello Sport, бьянконери начали переговоры с «горожанами» по 24-летнему бразильскому футболисту. При этом туринцы хотели бы арендовать Габриэла, в то время как манкунианцы готовы расстаться с ним, но только на условиях продажи.



Отмечается, что в «Ювентусе» настолько хотят видеть в команде Жезуса, что его потенциальный переход уже не зависит от судьбы форварда Криштиану Роналду. Ранее сообщалось, что бразилец перейдёт в стан «старой синьоры» только в случае ухода португальца.

Видео гола Жезуса в ворота «Эвертона» в последнем туре АПЛ: