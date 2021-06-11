«Зенит» продлил контракт с Михаилом Кержаковым

«Зенит» подписал новый контракт с вратарём Михаилом Кержаковым, сообщает пресс-служба сине-бело-голубых. Соглашение рассчитано до конца сезона-2021/2022.
Воспитанник сине-бело-голубых, он в 2004 году присоединился к дублю «Зенита» и неоднократно привлекался к работе с основой. На протяжении карьеры Кержаков выступал за «Спортакадемклуб», «Волгу», «Волгарь-Газпром», «Аланию», «Анжи» и «Оренбург». В основном составе сине-бело-голубых Михаил Кержаков провел 63 матча. Вместе с «Зенитом» Кержаков стал четырехкратным чемпионом России, дважды выиграл Кубок и трижды — Суперкубок страны.
По итогам сезона-2020/2021 «Зенит» под руководством Семака стал чемпионом России. Это третье чемпионство для «Зенита» подряд: сине-бело-голубые завоёвывали золотые медали РПЛ в сезоне-2018/2019 и сезоне-2019/2020. До этого, в сезоне-2017/2018, чемпионом стал «Локомотив».
- 11 июня 2021
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