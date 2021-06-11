«Господи, спаси!» Бывший арбитр ФИФА сравнил Станислава Черчесова с Иисусом

Бывший арбитр ФИФА Сергей Хусаинов сравнил главного тренера сборной России Станислава Черчесова с Иисусом. Черчесов выступал на позиции вратаря.



«Вратарь – это последняя надежда на спасение. Посмотрите, какую позицию он занимает – руки в стороны. Это же Иисус! Господи, спаси! Последняя надежда на вратаря. Последняя надежда на Черчесова, что он сможет достучаться до каждого игрока, выходящего на матч», — цитирует Хусаинова «Национальная служба новостей».



Евро должен был состояться в прошлом году, однако из-за пандемии коронавируса турнир перенесли на лето 2021 года. Матчи пройдут с 11 июня по 11 июля в нескольких городах, среди которых есть Санкт-Петербург. Сборной России на групповом этапе предстоит встретиться с Бельгией, Данией и Финляндией. При этом с бельгийцами подопечные Станислава Черчесова играли в квалификации.

Завтра, 12 июня, сборной России предстоит сыграть с Бельгией в матче 1-го тура группового этапа Евро-2020. Встреча пройдёт на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Начало — в 22:00 мск. В группе B также выступят Дания и Финляндия.