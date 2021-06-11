Карасёв назначен резервным арбитром на матч Евро-2020

Российский арбитр Сергей Карасёв назначен резервным рефери на матч 1-го тура Евро-2020 между сборными Австрии и Северной Македонии, сообщает официальный сайт УЕФА. Главным арбитром матча назначен швед Андреас Экберг. Также в состав судейской бригады вошли шведы Мехмет Кулум, Стефан Халльберг и немец Бастиан Данкерт.
Встреча Австрия — Северная Македония состоится в воскресенье, 13 июня, в Бухаресте. Начало — в 16:00 мск.
Евро должен был состояться в прошлом году, однако из-за пандемии коронавируса турнир перенесли на лето 2021 года. Матчи пройдут с 11 июня по 11 июля в нескольких городах, среди которых есть Санкт-Петербург. Сборной России на групповом этапе предстоит встретиться с Бельгией, Данией и Финляндией. При этом с бельгийцами подопечные Станислава Черчесова играли в квалификации.
- 11 июня 2021
-
17:51
-
17:33
-
17:27
-
17:14
-
16:56
-
16:51
-
16:41
-
16:37
-
16:15
-
16:05
-
16:04
-
15:43
-
15:21
-
15:18
-
15:18
-
15:09
-
15:02
-
14:37
-
14:35
-
14:06
-
14:04
-
13:59
-
13:59
-
13:56
-
13:56
-
13:55
-
13:47
-
13:40
-
13:29
-
13:25
-
13:16
-
13:15
-
12:58
-
12:47
-
12:35