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Карасёв назначен резервным арбитром на матч Евро-2020

Карасёв назначен резервным арбитром на матч Евро-2020
Сергей Сорокин
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Российский арбитр Сергей Карасёв назначен резервным рефери на матч 1-го тура Евро-2020 между сборными Австрии и Северной Македонии, сообщает официальный сайт УЕФА. Главным арбитром матча назначен швед Андреас Экберг. Также в состав судейской бригады вошли шведы Мехмет Кулум, Стефан Халльберг и немец Бастиан Данкерт.

Встреча Австрия — Северная Македония состоится в воскресенье, 13 июня, в Бухаресте. Начало — в 16:00 мск.

Евро должен был состояться в прошлом году, однако из-за пандемии коронавируса турнир перенесли на лето 2021 года. Матчи пройдут с 11 июня по 11 июля в нескольких городах, среди которых есть Санкт-Петербург. Сборной России на групповом этапе предстоит встретиться с Бельгией, Данией и Финляндией. При этом с бельгийцами подопечные Станислава Черчесова играли в квалификации.

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