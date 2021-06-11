Карасёв назначен резервным арбитром на матч Евро-2020

Российский арбитр Сергей Карасёв назначен резервным рефери на матч 1-го тура Евро-2020 между сборными Австрии и Северной Македонии, сообщает официальный сайт УЕФА. Главным арбитром матча назначен швед Андреас Экберг. Также в состав судейской бригады вошли шведы Мехмет Кулум, Стефан Халльберг и немец Бастиан Данкерт.



Встреча Австрия — Северная Македония состоится в воскресенье, 13 июня, в Бухаресте. Начало — в 16:00 мск.



Евро должен был состояться в прошлом году, однако из-за пандемии коронавируса турнир перенесли на лето 2021 года. Матчи пройдут с 11 июня по 11 июля в нескольких городах, среди которых есть Санкт-Петербург. Сборной России на групповом этапе предстоит встретиться с Бельгией, Данией и Финляндией. При этом с бельгийцами подопечные Станислава Черчесова играли в квалификации.