«Севилья» предложила Серхио Рамосу контракт на € 35 млн

Защитник мадридского «Реала» Серхио Рамос, чей контракт с клубом истекает в конце месяца, может вернуться в «Севилью», воспитанником которой является.
Как сообщается в «твиттере» программы El Primer Palo, андалусийцы предложили своему бывшему футболисту контракт на пять лет, по условиям которого он будет зарабатывать € 7 млн за сезон. Также по договору Серхио сможет получить должность в клубе после завершения карьеры игрока.
Рамос выступает за «Реал» с 2005 года. В минувшем сезоне 35-летний защитник провёл 21 матч за испанский клуб, в котором забил четыре гола и сделал одну результативную передачу.
Ранее сообщалось, что Серхио, которому долгое время не удавалось договориться с «Реалом» о новом контракте, выразил готовность принять условия клуба, но президент Флорентино Перес посчитал, что время для продления договора вышло.
- 11 июня 2021
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