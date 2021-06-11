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«Севилья» предложила Серхио Рамосу контракт на € 35 млн

«Севилья» предложила Серхио Рамосу контракт на € 35 млн
Михаил Рождественский
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Защитник мадридского «Реала» Серхио Рамос, чей контракт с клубом истекает в конце месяца, может вернуться в «Севилью», воспитанником которой является.

Как сообщается в «твиттере» программы El Primer Palo, андалусийцы предложили своему бывшему футболисту контракт на пять лет, по условиям которого он будет зарабатывать € 7 млн за сезон. Также по договору Серхио сможет получить должность в клубе после завершения карьеры игрока.

Рамос выступает за «Реал» с 2005 года. В минувшем сезоне 35-летний защитник провёл 21 матч за испанский клуб, в котором забил четыре гола и сделал одну результативную передачу.

Ранее сообщалось, что Серхио, которому долгое время не удавалось договориться с «Реалом» о новом контракте, выразил готовность принять условия клуба, но президент Флорентино Перес посчитал, что время для продления договора вышло.

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