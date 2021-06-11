Шамиль Газизов прокомментировал победу над «Спартаком» в суде

Бывший генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов, ныне занимающий аналогичный пост в «Уфе», прокомментировал решение суда, вставшего на его сторону в споре с красно-белыми.



«Суд удовлетворил мой иск. Видел, что представители «Спартака» выразили желание подать апелляцию, но мы находимся в правовом поле… Если они хотят обжаловать решение, это их право», — сказал Газизов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.



Ранее Арбитражный суд Москвы принял к производству иск акционерного общества «Капитальные активы» к «Спартаку» и Газизову на сумму 88,3 млн рублей. Сообщалось, что иск связан с выплатой менеджеру выходного пособия.



Газизов до прихода в «Спартак» долгое время работал в «Уфе». На пост генерального директора красно-белых его назначили летом прошлого года. Спустя несколько месяцев управленец покинул клуб, а затем вернулся в «Уфу».

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