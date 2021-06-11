Немецкий журналист лишён аккредитации на матчи Евро в России. В Германии недовольны

Журналист немецкого общественного телеканала WDR Роберт Кемпе был лишён аккредитации на матчи Евро-2020 в Санкт-Петербурге по запросу российских властей, сообщает RMC Sport.

Сегодня в своём заявлении немецкая ассоциация журналистов (DJV) выступила против исключения корреспондента Роберта Кемпе из Евро в России. «Это недопустимое посягательство на свободу печати ещё раз показывает, что Россия не желает видеть критических статей и что это в дальнейшем сказывается на журналистах», — говорится в заявлении. Немецкая ассоциация журналистов ожидает, что УЕФА использует своё влияние на Россию, чтобы журналист смог работать на Евро.

Однако европейский орган ответил в своём заявлении, что он «не в состоянии изменить такое решение или получить подробную информацию о причинах отклонения просьбы».

В пресс-центре МИД РФ заявили, что не получали ни от корреспондента, ни от редакции никаких обращений по поводу аккредитации журналиста на матчи чемпионата Европы в России.

Роберт Кемпе, специализирующийся на расследовании связей между спортом и политикой, недавно раскритиковал отношения между «Газпромом» и УЕФА. Перед чемпионатом мира — 2018 в России он проводил расследования по Чечне и по найму северокорейских рабочих для строительства стадиона в Москве.