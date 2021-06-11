«Краснодар» подписал нападающего «Ахмата» Ильина

Нападающий «Ахмата» Владимир Ильин продолжит карьеру в «Краснодаре». Футболист подписал с «быками» контракт до конца мая 2024 года, информирует официальный сайт клуба.

Ильин в начале карьеры выступал за «Питер», санкт-петербургское «Динамо» и «Тосно», а впоследствии защищал цвета «Кубани» и «Урала». В «Ахмат» Владимир перешёл в прошлом году. В завершившемся сезоне форвард принял участие в 28 матчах Российской Премьер-Лиги, в которых забил девять голов (один — с пенальти) и отдал три результативные передачи.

Ранее СМИ писали об интересе к Ильину со стороны турецкого клуба «Истанбул Башакшехир», но позже представители «Ахмата» эксклюзивно для «Чемпионата» опровергли эти слухи, заявив, что из Турции с ними никто не связывался