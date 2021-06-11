«Краснодар» отдал Уткина в аренду «Ахмату»

Полузащитник «Краснодара» Даниил Уткин проведёт в следующий сезон в «Ахмате» на правах аренды. Арендное соглашение сторон рассчитано до 31 мая 2022 года, информирует официальный сайт «быков».

Ранее в СМИ появилась информация, что Даниил Уткин может перейти в «Уфу». Сообщалось также об интересе к игроку со стороны ЦСКА. Позже агент футболиста подтвердил, что интерес к его подопечному со стороны других клубов имеет место быть.

Полузащитник является воспитанником академии «Краснодара». В сезоне-2020/2021 российский игрок провёл 21 матч и забил один мяч. Действующий контракт Даниила Уткина с клубом рассчитан до 2022 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость 21-летнего полузащитника в € 3 млн.