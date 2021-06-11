Игроки сборной Шотландии преклонят колено в матче Евро-2020 с Англией

Сборная Шотландии решила встать на колени перед матчем Евро-2020 с Англией на «Уэмбли», сообщает The Athletic.



Команда Стива Кларка ранее заявила, что не будет вставать на колено перед началом матчей, но не перестанет осуждать проявления дискриминации.



Но игроки сборной Шотландия теперь изменили это решение и в матче против Англии встанут на колено. “Преклонение колена на этом турнире имеет значение символа солидарности. Сборная Шотландии выступает против расизма, мы встанем на колени против невежества и в знак солидарности 18 июня. Наша позиция – акцент должен быть сделан на значимые изменения для борьбы с дискриминацией в футболе и в более широком обществе”, — заявил капитан сборной Шотландии Энди Робертсон.

По данным источника, сборная Хорватии не собирается вставать на колено в матче с англичанами. Игроки сборной Чехии также обсудят свою позицию перед стартовой игрой против шотландцев.