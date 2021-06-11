В. Березуцкий: мне обидно, тренером ЦСКА мог быть я, а выбрали человека с меньшим опытом

Бывший футболист и тренер московского ЦСКА Василий Березуцкий признался, что выбор нового наставника армейцев его немного обидел.
«Спорт — это конкуренция, выбор. Совет директоров принял решение назначить Олича — это его право и компетенция. Обидно ли мне? Да, немного обидно. Тренером мог быть и Лёха Березуцкий, и Серёга Игнашевич, и я — а выбрали человека, опыт работы которого в клубном футболе даже меньше чем у нас. Но я не скажу, что это было главенствующим фактором, когда я принимал решение о переезде в Краснодар. Это был просто факт, который я принял.
Готов был бы я стать тренером, если бы предложили? Да, конечно. Тут важно понимание: клуб в данной стадии развития оказался готов дать шанс тренеру без опыта — наверное, понимая риски и взвешивая их. Так что если бы мне в этой ситуации последовало предложение, я бы согласился», — приводит слова Березуцкого Sport24.
- 11 июня 2021
-
19:27
-
19:13
-
19:00
-
18:41
-
18:29
-
18:26
-
18:14
-
18:10
-
18:08
-
17:56
-
17:51
-
17:33
-
17:27
-
17:14
-
16:56
-
16:51
-
16:41
-
16:37
-
16:15
-
16:05
-
16:04
-
15:43
-
15:21
-
15:18
-
15:18
-
15:09
-
15:02
-
14:37
-
14:35
-
14:06
-
14:04
-
13:59
-
13:59
-
13:56
-
13:56