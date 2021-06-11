«Локомотив» продлил контракты с тренерским штабом

Московский «Локомотив» продлил контракты с тренерами основной команды, информирует официальный сайт железнодорожников.
«Футбольный клуб «Локомотив» продлил контракты с тренерами основной команды. Олег Пашинин, Дмитрий Лоськов, Горан Басарич, Радойе Смилянич, Заур Хапов и Сергей Алексеев подписали новые соглашения с клубом. Желаем нашему тренерскому штабу успехов в работе и новых достижений с «Локомотивом», — написала пресс-служба железнодорожников.
Напомним, 21 мая главный тренер «Локомотива» Марко Николич подписал с клубом новый контракт сроком на три года.
Николич возглавил «Локомотив» перед заключительной частью сезона-2019/2020, сменив на посту главного тренера Юрия Сёмина. Команда по итогу сохранила второе место и вышла в Лигу чемпионов, где финишировала четвёртой в группе с «Баварией», «Атлетико» и «Ред Булл Зальцбургом».
В завершившемся сезоне-2020/2021 железнодорожники заняли третье место в Российской Премьер-Лиге, выйдя в Лигу Европы, а также завоевали Кубок России, переиграв в финале «Крылья Советов».
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