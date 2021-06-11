«Уфа» подписала двух игроков «Велеса»

«Уфа» подписала защитника Эрвинга Ботака-Иобома и полузащитника Руслана Фищенко. Оба игрока пришли из московского «Велеса», сообщает официальный сайт «Уфы».

С игроками были заключены долгосрочные контракты.

Ботака-Иобома является воспитанником «Локомотива». Ранее он также играл за московские «Солярис» и «Казанку», грузинский «Самгурали» и владивостокский «Луч». За «Велес» защитник провёл 43 матча и забил 3 гола.

Фищенко — воспитанник академии ЦСКА, выступал за молодёжный состав «Ростова». За «Велес» провёл 55 матчей и отметился пятью голевыми передачами.

«Уфа» по итогам сезона-2020/2021 заняла в турнирной таблице РПЛ 13-е место, имея в своём активе 25 очков, что позволит ей принять участие в следующем сезоне чемпионата России.