Турция – Италия: стартовые составы на матч открытия чемпионата Европы — 2020

Сегодня, 11 июня, состоится матч сборных Турции и Италии. Стартовая встреча 1-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2020 пройдёт на стадионе «Олимпико» в Риме. Начало — в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Команды объявили стартовые составы:
Турция: Чакыр, Челик, Демирал, Сёюнджю, Мераш, Йокушлу, Туфан, Языджи, Караман, Чалханоглу, Йылмаз.
Италия: Доннарумма, Спинаццола, Кьеллини, Бонуччи, Флоренци, Жоржиньо, Барелла, Локателли, Инсинье, Берарди, Иммобиле.
Обслужит встречу бригада арбитров из Нидерландов во главе с Данни Маккели. Помогать ему будут ассистенты Хессел Стегстра и Ян де Врис. Резервный рефери — француз Стефани Фраппар.
Напомним, в группе A помимо итальянцев и турок выступят национальные команды Уэльса и Швейцарии.
Евро-2020 должен был состояться прошлым летом, однако из-за пандемии коронавируса турнир перенесли на 2021 год. Матчи пройдут с 11 июня по 11 июля сразу в нескольких европейских городах, среди которых Санкт-Петербург.
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