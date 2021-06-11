Тренер сборной Дании рассказал о задачах команды на чемпионате Европы — 2020
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Тренер сборной Дании Каспер Юльманн поделился ожиданиями перед матчем с Финляндией и рассказал о задачах команды на Евро-2020.
«Мы не имеем права проиграть матч из-за того, что плохо к нему подготовились. Нельзя проиграть потому, что мы хотим победы меньше соперника. И нельзя проигрывать потому, что не сделали всё возможное. Надо выходить из группы. Это наша задача, а уже в плей-офф всё будут решать мелочи», – заявил Юльманн.
В последних матчах датчане сыграли вничью со сборной Германии (1:1) и победили сборную Боснии и Герцеговины (2:0).
Сборная Дании сыграет на Евро в группе со сборными Финляндии (12 июня), Бельгии (17 июня) и России (21 июня). Матчи пройдут в Копенгагене и в Санкт-Петербурге.
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