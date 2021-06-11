Семак оценил шансы сборной России на выход в плей-офф чемпионата Европы

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился ожиданиями от предстоящей игры первого тура группового этапа Евро-2020 между сборными России и Бельгии, а также оценил шансы россиян выйти в плей-офф.
«Будем переживать за нашу сборную. Мы играем дома, в связи с этим наши шансы на победу возрастают. Команда опытная, проявила себя хорошо на домашнем чемпионате мира в 2018 году, поэтому я думаю, что есть надежда на выход из группы, а потом многое будет зависеть от жребия, на кого мы выходим.
Да, на бумаге Бельгия — самый сильный соперник. Однако Де Брёйне и Азар пропускают матч. Это два очень важных и ключевых игрока для Бельгии, поэтому наши шансы становятся чуть-чуть выше. Плюс сыграем дома, а дома и стены помогают. Надеемся, команда сыграет хорошо и добьётся хорошего результата.
Выход из группы уже будет достойным результатом, а дальше все будет зависеть от качества игры и от того, на какого соперника мы выйдем», — цитирует Семака «Матч ТВ».
Матч первого тура группового этапа Евро-2020 между сборными Бельгии и России состоится 12 июня на стадионе «Санкт-Петербург» и начнётся в 22:00 мск.
- 11 июня 2021
-
22:24
-
22:12
-
21:59
-
21:44
-
21:27
-
21:12
-
21:11
-
20:50
-
20:49
-
20:22
-
20:18
-
20:03
-
19:53
-
19:35
-
19:27
-
19:13
-
19:00
-
18:41
-
18:29
-
18:26
-
18:14
-
18:10
-
18:08
-
17:56
-
17:51
-
17:33
-
17:27
-
17:14
-
16:56
-
16:51
-
16:41
-
16:37
-
16:15
-
16:05
-
16:04