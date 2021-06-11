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Семак оценил шансы сборной России на выход в плей-офф чемпионата Европы

Семак оценил шансы сборной России на выход в плей-офф чемпионата Европы
Максим Булычев
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился ожиданиями от предстоящей игры первого тура группового этапа Евро-2020 между сборными России и Бельгии, а также оценил шансы россиян выйти в плей-офф.

«Будем переживать за нашу сборную. Мы играем дома, в связи с этим наши шансы на победу возрастают. Команда опытная, проявила себя хорошо на домашнем чемпионате мира в 2018 году, поэтому я думаю, что есть надежда на выход из группы, а потом многое будет зависеть от жребия, на кого мы выходим.

Да, на бумаге Бельгия — самый сильный соперник. Однако Де Брёйне и Азар пропускают матч. Это два очень важных и ключевых игрока для Бельгии, поэтому наши шансы становятся чуть-чуть выше. Плюс сыграем дома, а дома и стены помогают. Надеемся, команда сыграет хорошо и добьётся хорошего результата.

Выход из группы уже будет достойным результатом, а дальше все будет зависеть от качества игры и от того, на какого соперника мы выйдем», — цитирует Семака «Матч ТВ».

Матч первого тура группового этапа Евро-2020 между сборными Бельгии и России состоится 12 июня на стадионе «Санкт-Петербург» и начнётся в 22:00 мск.

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