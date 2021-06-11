Владимир Путин не приедет на первый матч сборной России на Евро-2020
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Президент РФ Владимир Путин не приедет на первый матч национальной сборной России на чемпионате Европы – 2020, в котором команде Черчесова предстоит встретиться с Бельгией. Об этом изданию РБК сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Матч первого тура группового этапа Евро-2020 между сборными Бельгии и России состоится 12 июня на стадионе «Санкт-Петербург» и начнётся в 22:00 мск.
Евро-2020 должен был состояться прошлым летом, но из-за пандемии коронавируса турнир перенесли на 2021 год. Матчи пройдут с 11 июня по 11 июля сразу в нескольких европейских городах, среди которых есть Санкт-Петербург. Сборная России сыграет в одной группе с национальными командами Бельгии, Дании и Финляндии.
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