Доннарумма — самый молодой голкипер в истории сборной Италии на международных турнирах
Поделиться
11 июня в Риме проходит матч-открытие Евро-2020 между сборными Италии и Турции. Встреча началась в 22:00 мск. Примечательно, что голкипер Джанлуиджи Доннарумма стал самым молодым вратарем сборной Италии на чемпионатах мира и Европы за всю её историю, сообщает Opta в «Твиттере».
Возраст Доннаруммы — 22 года и 106 дней. До сегодняшнего дня рекорд принадлежал Джорджо Гецци (23 года, 342 дня), который играл в 60-х годах прошлого века.
Доннарумма уже является основным голкипером «Милана» и сборной Италии. Ранее сообщалось об интересе к игроку со стороны «Барселоны», «Ювентуса», «Ромы, «Челси», «Тоттенхэма» и «ПСЖ».
В сезоне-2020/2021 Доннарумма провёл 37 матчей, пропустил 38 мячей и сыграл на ноль 14 встреч, став лучшим голкипером чемпионата.
Новость по теме«ПСЖ» предложил Доннарумме € 10 млн в год плюс € 2 млн бонусов
Комментарии
Рекомендуем вам
- 11 июня 2021
-
23:56
-
23:51
-
23:37
-
23:25
-
23:22
-
23:21
-
23:19
-
23:12
-
22:59
-
22:58
-
22:56
-
22:45
-
22:38
-
22:24
-
22:12
-
21:59
-
21:44
-
21:27
-
21:12
-
21:11
-
20:50
-
20:49
-
20:22
-
20:18
-
20:03
-
19:53
-
19:35
-
19:27
-
19:13
-
19:00
-
18:41
-
18:29
-
18:26
-
18:14
-
18:10
Партнерский контент
Рекомендуем вам