Доннарумма — самый молодой голкипер в истории сборной Италии на международных турнирах

11 июня в Риме проходит матч-открытие Евро-2020 между сборными Италии и Турции. Встреча началась в 22:00 мск. Примечательно, что голкипер Джанлуиджи Доннарумма стал самым молодым вратарем сборной Италии на чемпионатах мира и Европы за всю её историю, сообщает Opta в «Твиттере».



Возраст Доннаруммы — 22 года и 106 дней. До сегодняшнего дня рекорд принадлежал Джорджо Гецци (23 года, 342 дня), который играл в 60-х годах прошлого века.

Доннарумма уже является основным голкипером «Милана» и сборной Италии. Ранее сообщалось об интересе к игроку со стороны «Барселоны», «Ювентуса», «Ромы, «Челси», «Тоттенхэма» и «ПСЖ».

В сезоне-2020/2021 Доннарумма провёл 37 матчей, пропустил 38 мячей и сыграл на ноль 14 встреч, став лучшим голкипером чемпионата.