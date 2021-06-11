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Турция – Италия: Чиро Иммобиле забил второй гол итальянцев

Турция – Италия: Чиро Иммобиле забил второй гол итальянцев
Максим Хрущ
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В матче 1-го тура группового этапа чемпионата Европы – 2020 сборная Турции встречается с национальной командой Италии. Матч открытия Евро проходит на стадионе «Олимпико» в Риме (Италия). «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Преимущество итальянцев на 66-й минуте удвоил Чиро Иммобиле, который оказался первым на добивании.

Обслуживает встречу бригада арбитров из Нидерландов во главе с Данни Маккели. Помогают ему ассистенты Хессел Стегстра и Ян де Врис. Резервный рефери — Стефани Фраппар.

Напомним, в группе A, помимо Италии и Турции, выступят национальные команды Уэльса и Швейцарии.

Евро-2020 должен был состояться прошлым летом, однако из-за пандемии коронавируса турнир перенесли на 2021 год. Матчи пройдут с 11 июня по 11 июля сразу в нескольких европейских городах, среди которых Санкт-Петербург.

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