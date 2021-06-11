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Турция — Италия, результат матча 11 июня 2021, счёт 3:0, чемпионат Европы по футболу

Италия разгромила Турцию в матче-открытии Евро-2020
Максим Хрущ
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В матче 1-го тура группового этапа чемпионата Европы – 2020 сборная Турции встретилась с национальной командой Италии. Матч-открытие Евро состоялся на стадионе «Олимпико» в Риме и завершился со счётом 3:0 в пользу итальянцев. Обслуживала встречу бригада арбитров из Нидерландов во главе с Данни Маккели.

Сборная Италии владела игровым преимуществом на протяжении всего матча. Счёт вполне закономерно открыли именно итальянцы. На 53-й минуте мяч в свои ворота отправил турецкий защитник Мерих Демирал. Преимущество итальянцев на 66-й минуте удвоил Чиро Иммобиле, который оказался первым на добивании после удара Спинаццолы. Третий гол сборной Италии на 79-й минуте забил Лоренцо Инсинье. Финальный свисток арбитра зафиксировал уверенную победу национальной команды Италии.

Таким образом, сборная Италии набирает первые три очка на групповом этапе континентального первенства и выходит на первое место в турнирной таблице квартета А. Завтра, 12 июня, состоится второй матч группы между сборными Уэльса и Швейцарии.

Напомним, Евро-2020 должен был состояться прошлым летом, однако из-за пандемии коронавируса турнир перенесли на 2021 год. Матчи пройдут с 11 июня по 11 июля сразу в нескольких европейских городах, среди которых Санкт-Петербург.

ЧЕ-2020 - финальный раунд. Группа A. 1-й тур
11 июня 2021, пятница. 22:00 МСК
Турция
Окончен
0 : 3
Италия
0:1 Демирал – 53' (автогол)   0:2 Иммобиле – 66'   0:3 Инсинье – 79'
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