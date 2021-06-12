Моуринью выбрал состав сборной Англии на матч с Хорватией

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью поделился мнением о том, кто должен сыграть за сборную Англии в матче 1-го тура группового этапа Евро-2020 с командой Хорватии. Встреча состоится 13 июня.

«Я бы сыграл с Дином Хендерсоном в воротах. Я его фанат. Когда я был в „Юнайтед“, он был ещё подростком. Он сказал мне тогда: «Когда я вернусь из аренды, хочу быть номером один». Мы удивлённо переглядывались, потому что у нас был Де Хеа, а этот парень никогда не играл, но у него было невероятное развитие.

Раз нет Магуайра, я бы выбрал Джона Стоунза и Тайрона Минга в качестве центральных защитников.

Чтобы выбрать правого защитника, можно подбросить монетку, но я бы выбрал Кайла Уокера, потому что нужен высокий темп и немного опыта. Он закрывает пространство позади, возможно, лучше, чем Рис Джеймс и Киран Трипппер. На позицию левого защитника я бы поставил Чилвелла.

Для игры с Декланом Райсом идеально подошёл бы Джуд Беллингем, но, может быть, в этой первой игре Кальвин Филлипс сыграет с Райсом.

Гарри Кейн неприкасаем. Джек Грилиш тоже неприкасаем, и лучшая позиция для Грилиша — слева. Когда он играет справа, он полностью теряется. Я не люблю сравнивать, особенно с обладателем «Золотого мяча», но Грилиш напоминает мне Фигу.

Поэтому я бы поставил Грилиша слева, Мейсона Маунта — десятым номером, а поскольку мне нравится, когда вингеры заходят внутрь, я бы выбрал Фила Фодена справа", — цитирует Моуринью talkSPORT.

Состав Моуринью выглядит следующим образом:

Голкипер: Дин Хендерсон;

Защитники: Чилвелл, Джон Стоунз, Тайрон Минг, Кайл Уокер;

Опорные полузащитники: Деклан Райс, Кальвин Филлипс;

Полузащитники: Джек Грилиш, Мейсон Маунт, Фил Фоден;

Нападающий: Гарри Кейн.