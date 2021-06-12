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Капелло: хорошая игра сборной Италии, впечатляющий второй тайм

Капелло: хорошая игра сборной Италии, впечатляющий второй тайм
Полина Куимова
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Бывший тренер сборной России Фабио Капелло оценил игру сборной Италии с национальной командой Турции (3:0).

«Хорошая игра сборной Италии, впечатляющий второй тайм», — передаёт слова Капелло корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.

Напомним, в матче 1-го тура группового этапа чемпионата Европы – 2020 сборная Турции встретилась с национальной командой Италии. Матч-открытие Евро состоялся на стадионе «Олимпико» в Риме и завершился со счётом 3:0 в пользу итальянцев. Обслуживала встречу бригада арбитров из Нидерландов во главе с Данни Маккели.

Италия набрала первые три очка на групповом этапе континентального первенства и вышла на первое место в турнирной таблице квартета А. 12 июня состоится второй матч группы между сборными Уэльса и Швейцарии.

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