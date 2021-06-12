ЦСКА объявил расписание товарищеских матчей на межсезонные сборы
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В летнее межсезонье московский ЦСКА проведёт два учебно-тренировочных сбора в Австрии. Пресс-служба армейского клуба опубликовала расписание товарищеских матчей на межсезонные сборы.
На первом австрийском сборе, который пройдёт в период с 16 по 28 июня, ЦСКА проведёт два контрольных матча:
- 23 июня, 18:30 мск — «Винер-Нойштадт» (Австрия);
- 27 июня, 19:00 мск — «КСВ 1919» (Австрия).
На втором австрийском сборе, который пройдёт в период со 2 по 14 июля, армейцы сыграют три матча:
- 5 июля, 18:00 мск — «Копенгаген» (Дания);
- 9 июля, 18:00 мск — «Флиераларм Адмира» (Австрия);
- 13 июля, 19:00 мск — «ВиОн» (Словакия).
Напомним, ЦСКА набрал 50 очков, занял шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги по итогам сезона-2020/2021 и не пробился в еврокубковые турниры. В последний раз армейцы не выступали в еврокубках в сезоне-2001/2002.
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