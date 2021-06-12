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Манчини — о победе над Турцией: до «Уэмбли» ещё далеко

Манчини — о победе над Турцией: до «Уэмбли» ещё далеко
Максим Булычев
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Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини выразил мнение, что его команда хорошо выступила против Турции в матче открытия Евро-2020, выиграв со счётом 3:0, однако заявил, что пока рано думать о финале турнира.

«Мы хорошо выступили. Не смогли забить гол в первом тайме, это было непросто, так как это первая игра на турнире и Турция — очень хорошая команда. В матчах Евро нужно выкладываться полностью. Нам помогали болельщики, мы счастливы. И я думаю, что команда играла очень хорошо.

Быстрое перемещение мяча — это ключевой фактор. Нам всегда удавалось освободить кого-то для паса. Очень важно было хорошо стартовать, и это радует нас, зрителей и всех итальянцев. Это был прекрасный вечер, и я надеюсь, что таких будет ещё много. „Уэмбли“? Это очень далеко. Осталось пройти шесть игр», — цитирует Манчини Rai Sport.

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