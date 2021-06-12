Болельщику удалось угадать точный счёт матча Турция — Италия и авторов всех голов

Вчера, в пятницу, 11 июня, в матче 1-го тура группового этапа чемпионата Европы – 2020 сборная Турции встретилась с национальной командой Италии. Матч-открытие Евро состоялся на стадионе «Олимпико» в Риме и завершился со счётом 3:0 в пользу итальянцев.

Незадолго до матча пресс-служба УЕФА в «Твиттере» предложила болельщикам попробовать угадать точный счёт матча, что и удалось совершить одному из пользователей социальной сети. Однако угадал он не только точный счёт, но и авторов каждого из голов, даже то, что защитник сборной Турции Мерих Демирал отправит мяч в собственные ворота. Отметим, что забитыми мячами также отметились Чиро Иммобиле и Лоренцо Инсинье.

Сборная Италии набрала первые три очка на групповом этапе континентального первенства и вышла на первое место в турнирной таблице квартета А. Сегодня, 12 июня, состоится второй матч группы между сборными Уэльса и Швейцарии.