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Защитник сборной Италии Леонардо Спинаццола признан лучшим игроком матча с Турцией

Защитник сборной Италии Леонардо Спинаццола признан лучшим игроком матча с Турцией
Вячеслав Моренко
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28-летний крайний защитник сборной Италии признан лучшим игроком встречи матча-открытия чемпионата Европы – 2020 со сборной Турции (3:0). Об этом сообщает пресс-служба УЕФА в «Твиттере».

Публикация доступна в «Твиттере» УЕФА.

Сборной Италии удалось набрать первые три очка на групповом этапе континентального первенства и вышла на первое место в турнирной таблице квартета А. Сегодня, 12 июня, состоится второй матч группы между сборными Уэльса и Швейцарии.

В минувшем сезоне Спинаццола принял участие в 39 встречах за «Рому» во всех турнирах, в которых отметился двумя забитыми мячами и восемью результативными передачами. Портал Transfermarkt.de оценивает игрока в € 28 млн, а его контракт с римлянами рассчитан до 30 июля 2024 года.

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