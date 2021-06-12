Сборная Турции в матче с Италией установила антирекорд чемпионатов Европы

Вчера, в пятницу, 11 июня, в матче 1-го тура группового этапа чемпионата Европы – 2020 сборная Турции встретилась с национальной командой Италии. Матч-открытие Евро состоялся на стадионе «Олимпико» в Риме и завершился со счётом 3:0 в пользу итальянцев.
Как сообщается в «твиттере» ESPN Stats & Info, Турция стала первой сборной в истории чемпионатов Европы, которая потерпела поражения во всех пяти стартовых матчах на турнире.
Также источник отмечает, что сборная Италии впервые отметилась трёмя забитыми в матче-открытии турниров Евро и одержала восьмую победу над Турцией в личных встречах, не потерпев ни единого поражения в 12 матчах.
Сборная Италии набрала первые три очка на групповом этапе континентального первенства и вышла на первое место в турнирной таблице квартета А. Сегодня, 12 июня, состоится второй матч группы между сборными Уэльса и Швейцарии.
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