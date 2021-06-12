Экс-тренер «Вулверхэмптона» Нуну Эшпириту Санту в ближайшие дни может возглавить «Эвертон»

«Эвертон» нашёл замену ушедшему в мадридский «Реал» Карло Анчелотти в лице португальского тренера Нуну Эшпириту Санту. В ближайшие дни он официально может возглавить «ирисок», сообщает журналист Фабрицио Романо в «Твитттере».



Последним местом работы 47-летнего Эшпириту Санту был «Вулверхэмптон», который он возглавлял с 2017 года. До этого специалист тренировал «Порту», «Валенсию» и «Риу Аве». С Санту «волки» в первый же сезон вышли из Чемпионшипа в Премьер-лигу, где сразу же сумели закрепиться. В завершившемся сезоне АПЛ «Вулверхэмптон» с 45 очками занял 13-е место.



Ранее сообщалось, что Эшпириту Санту был близок к назначению в другой клуб английской Премьер-лиги – «Кристал Пэлас». Однако сторонам не удалось прийти к соглашению в финансовой составляющей сделки.

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