Экс-тренер «Вулверхэмптона» Нуну Эшпириту Санту в ближайшие дни может возглавить «Эвертон»

«Эвертон» нашёл замену ушедшему в мадридский «Реал» Карло Анчелотти в лице португальского тренера Нуну Эшпириту Санту. В ближайшие дни он официально может возглавить «ирисок», сообщает журналист Фабрицио Романо в «Твитттере».
Последним местом работы 47-летнего Эшпириту Санту был «Вулверхэмптон», который он возглавлял с 2017 года. До этого специалист тренировал «Порту», «Валенсию» и «Риу Аве». С Санту «волки» в первый же сезон вышли из Чемпионшипа в Премьер-лигу, где сразу же сумели закрепиться. В завершившемся сезоне АПЛ «Вулверхэмптон» с 45 очками занял 13-е место.
Ранее сообщалось, что Эшпириту Санту был близок к назначению в другой клуб английской Премьер-лиги – «Кристал Пэлас». Однако сторонам не удалось прийти к соглашению в финансовой составляющей сделки.
- 12 июня 2021
-
02:59
-
02:26
-
01:32
-
01:20
-
01:08
-
00:57
-
00:53
-
00:50
-
00:38
-
00:35
-
00:15
-
00:09
-
00:05
- 11 июня 2021
-
23:56
-
23:51
-
23:37
-
23:25
-
23:22
-
23:21
-
23:19
-
23:12
-
22:59
-
22:58
-
22:56
-
22:45
-
22:38
-
22:24
-
22:12
-
21:59
-
21:44
-
21:27
-
21:12
-
21:11
-
20:50
-
20:49