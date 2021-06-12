Италия с душой исполняла гимн, Турция помогала громить себя. Лучшие фото старта Евро-2020

Вчера, 11 июня, в Риме на стадионе «Олимпико» в матче 1-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2020 сборная Турции встретилась с национальной командой Италии. Матч-открытие завершился со счётом 3:0 в пользу итальянцев. Обслуживала встречу бригада арбитров из Нидерландов во главе с Данни Маккели.

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини поделился впечатлениями от выигранного матча-открытия чемпионата Европы.



«Довольны, что порадовали всех итальянцев, кто смотрел игру дома и на стадионе. На самом деле знали, что это не будет легко, Турция — молодая команда с талантливыми футболистами. Мы хорошо выступили и не дали им создать много шансов. Мы готовились к этому матчу, это матч-открытие. Знали, что на стадионе будут фанаты, а это более серьёзное давление, чем обычно. Доволен нашим выступлением. Мы заслужили похвалу за то, что не позволили им играть. Мы прессинговали, хотя они владели первые 45 минут мячом. Но нас также нужно отметить за нашу игру.



Похвалы достойны игроки. Мы сыграли много матчей с командами, которые низко садятся в оборону, как это было сегодня. В таких условиях очень трудно забивать, поэтому мы терпели и ждали, хотели играть в наш футбол и забивать голы. В таких матчах, если ты не забил первым, это сильно может изменить динамику игры».

Лучшие кадры с матча Турция — Италия — в фоторепортаже специальных фотокорреспондентов в Риме.